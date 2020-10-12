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Aktüel Siirt'te patoz makinesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti
Aktüel

Siirt'te patoz makinesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:26:33 -
Siirt'te patoz makinesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te patoz makinesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Eruh ilçesinin Çeltiksuyu köyünde ailesiyle çeltik hasadı yapan Hatice Soylu (25), patoz makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Soylu'nun cesedi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından cenaze, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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