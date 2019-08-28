Siirt’te otomobil takla attı: 1 yaralı Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. 16 CDB 69 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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