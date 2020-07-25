  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 23:48:09 -
Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 TF 5838 plakalı otomobil ile Y.O. yönetimindeki 56 AF 080 plakalı kamyonet, Siirt-Eruh kara yolu Botanik Park mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslara kaldırıldıkları Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı