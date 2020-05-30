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Aktüel

Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi

Siirt’in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 15:08:04 -
Siirt’te öldürülen terörist sayısı 5’e yükseldi

Siirt’in Pervari ilçesi Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.


Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesi Herokal kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5’e yükseldi.

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