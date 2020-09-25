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Aktüel Siirt'te müebbet hapis cezasıyla yargılanan 2 firari zanlı ormanlık alanda yakalandı
Aktüel

Siirt'te müebbet hapis cezasıyla yargılanan 2 firari zanlı ormanlık alanda yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:59:50 -
Siirt'te müebbet hapis cezasıyla yargılanan 2 firari zanlı ormanlık alanda yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan 2 firari şüpheli ormanlık alanda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve 6 yıldır aranan M.S.K. ve M.S.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların Bursa'dan Şirvan ilçesi İkizler köyü Çayağzı mezrasına gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri gizlendikleri ormanlık alanda yakaladı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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