Siirt’te mide bulandıran hırsızlık
Siirt'te, apartman dairesinin önüne gelen 3 kadından biri, önündeki ayakkabıyı 2 kez koklayıp, kapıyı kartla açmaya çalıştı. İçeriden seslerin gelmesi üzerine şüpheliler kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde, Afetevler Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kadın, girdikleri binadaki dairenin önünde duran ayakkabıları incelemeye başladı
Şüphelilerden biri, kapı önündeki ayakkabıyı alıp iki kere kokladı. Ardından şüpheli, kapıyı kartla zorlayıp açmaya çalıştı. O sırada evdekilerin seslerini duyan şüpheliler kaçtı.
Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin ihbarı üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
