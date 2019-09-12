Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı Siirt’te aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Siirt’te aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt’in Şirvan ilçesinde meydana geldi. Ali Sağlam’ın kullandığı 34 AFD 18 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Kadriye, Mehmet Salih ve Abdulkadir Bozan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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