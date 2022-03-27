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Yerel Siirt'te korkutan patlama! 2 kişi yaralandı
Yerel

Siirt'te korkutan patlama! 2 kişi yaralandı

Siirt'te gaz sıkışması nedeniyle bir evde yaşanan patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:21:00 - 2022-03-27 13:22:17
Siirt'te korkutan patlama! 2 kişi yaralandı

Siirt'te bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Merkez Alan Mahallesi 1625 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin mutfağında tüpten sızan gazdan kaynaklanan patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada, Azize E. ve oğlu Orhan E. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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