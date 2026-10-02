Siirt'te korkunç olay! 2 ölü, 5 ağır yaralı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt'te akraba aileler arasında alacak kavgası kana bulandı. Olayda 2 kişi ölürken, 5 kişi ağır yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere göre kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı.
YARALILAR BATMAN'DAKİ HASTANELERE KALDIRILDI
Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Batman'ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.