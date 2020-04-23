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Aktüel

Siirt’te kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı.

2020-04-23 12:41:38 -
Siirt’te kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı

Siirt’te küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çocuk ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Gedikaşay köyü Sere mevkiinde meydana geldi. 11 yaşındaki Barış A., küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış A., ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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