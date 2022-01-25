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Yerel Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Yerel

Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:50:00 -
Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmadalı köyünde 6 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.

Bölgede kar küreme ile yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor.

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