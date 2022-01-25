Siirt'te karda mahsur kalan yolcu minibüsü kurtarıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki yolcular kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmadalı köyünde 6 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Minibüs, ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılarak, yolcular güvenli bölgeye alındı.
Bölgede kar küreme ile yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor.