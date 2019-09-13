Siirt'te kamyon şarampole devrildi: 5 yaralı Siirt'te, şarampole devrilen kamyondaki 5 kişi yaralandı.

Maşallah Bağra idaresindeki kamyon, Siirt-Şirvan kara yolununAkyamaç köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesisonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Bağra ile kamyondaki Tahir Gökmen, Mehmet Şakir Yıldız, Lazgin İmaç ve Katip Erdoğan yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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