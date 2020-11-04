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Aktüel Siirt'te kaçırılan kişi ölü bulundu
Aktüel

Siirt'te kaçırılan kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-04 00:08:02 -
Siirt'te kaçırılan kişi ölü bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde, kaçırıldığı gerekçesiyle jandarma tarafından aranan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanılmaz köyünde yaşayan İhsan Erdemci, kimliği tespit edilemeyen 2 kişi tarafından kaçırıldı.

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine jandarma ekiplerince Erdemci'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, köyün yakınlarında bir ağacın dibinde Erdemci'nin cesedini buldu. Erdemci'nin ağzının bağlı olduğu ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Ceset, Eruh Devlet Hastanesine götürüldü.

Eruh Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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