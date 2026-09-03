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Yerel Siirt’te iki araç çarpıştı! Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
Yerel

Siirt’te iki araç çarpıştı! Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

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Siirt’te iki araç çarpıştı! Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Siirt kent merkezinde otomobil ile transit aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Siirt’te otomobil ile transit aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, kent merkezindeki Valilik Işıkları mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 56 AH 583 plakalı otomobil ile 21 ACU 884 plakalı transit araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan A.K. ve R.K. yaralandı. Yaralıların araçta sıkışması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınan A.K. ve R.K., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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