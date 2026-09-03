Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanacak.
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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanacak.
Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin transferin son saatlerinde Arjantin'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de transferin son saatlerine girilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden bir takviye daha yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerden flaş bir girişim geldi.
Kanarya'nın, Arjantin'den sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'ın genç orta sahası Milton Delgado'nun peşine düştü. Arjantin basınındaki haberde sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.
Boca'nın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği ancak transfer döneminin son günlerinde oyuncu için yeni tekliflerin gelmek üzere olduğu belirtildi.
Milton Delgado, Boca formasıyla toplam 75 resmi maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist kaydetti. Delgado'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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