  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
e-Devlet’te kira sözleşmesi dönemi! Anlaşmazlıklarda artık bu belge konuşacak Milli Muharip Uçak Kaan projesine ortak olma düşünceleri vardı: Arap ülkesi 24 adet Rafale alıyor Tekrar yine yeniden... Galatasaray'dan olay transfer! Rams Park eski yıldızının peşinde... Sektör temsilcileri yakınları inceledi: HAVELSAN‘dan Asya Pasifik çıkarması Yara oluşumuna gerçekten işe yarar mı? Uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor... Fenerbahçe'ye veda etti! Talisca İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray gündemi deprem misali sarsılacak: Masaya yumruğunu vurdu Alman yıldız...
Spor
7
Yeniakit Publisher
Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanacak.

#1
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin transferin son saatlerinde Arjantin'den sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

#2
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Fenerbahçe'de transferin son saatlerine girilirken sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden bir takviye daha yapmayı hedefleyen sarı lacivertlilerden flaş bir girişim geldi.

#3
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Kanarya'nın, Arjantin'den sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

#4
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Boca Juniors'ın genç orta sahası Milton Delgado'nun peşine düştü. Arjantin basınındaki haberde sarı lacivertlilerin, 21 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi.

#5
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Boca'nın haziran ayında Delgado için Meksika'dan gelen bir teklifi reddettiği ancak transfer döneminin son günlerinde oyuncu için yeni tekliflerin gelmek üzere olduğu belirtildi.

#6
Foto - Transferde sıcak saatler: Takımının maç kadrosuna alınmadı ve koptu geliyor...

Milton Delgado, Boca formasıyla toplam 75 resmi maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asist kaydetti. Delgado'nun güncel piyasa değeri Transfermarkt'a göre 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı
Gündem

Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatı olan Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunan Nadir Türksaslan’ı..
Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Gündem

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Yerli ve milli her adımın karşısında yer alan Sözcü TV’de yine bir cehalet örneği sergilendi. Jeopolitik nedenlerden dolayı petrol fiyatları..
FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...
Gündem

FETÖ elebaşının ölüm haberini verirken FETÖ’cü mankurtları çok sinirlendirmişti! TRT spikeri: Az bile söyledim o soysuz kansız, vatansız teröriste...

TRT Haber spikeri Oya Eren, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm haberini canlı yayında sunduğu anlarda kullandığı "Tüm ömrü Türkiye Cumhuri..
İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!
Gündem

İBB davasında cezaevi tiyatrosu! "Yöneticimle kedi köpek gibiydik" zırvasıyla paçayı kurtarmaya çalıştılar!

Marmara Kapalı Cezaevi karşısındaki salonda görülen 53'ü tutuklu 414 sanıklı dev davada, köşeye sıkışan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ed..
4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi
Avrupa

4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Belçika'da yaşayan 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un, çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışmanın ardından Belçika polisi tara..
İmamoğlu gemisi battı! 10 mürettebat için zamana karşı yarış
Gündem

İmamoğlu gemisi battı! 10 mürettebat için zamana karşı yarış

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında “ALSU” tankeriyle çarpıştıktan sonra irtibatın kesildiği 36 yaşındaki “TUĞBERK İMAMOĞLU” isimli kargo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23