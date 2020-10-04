  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirt'te hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı
Aktüel

Siirt'te hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:35:33 -
Siirt'te hayvanseverler sokak hayvanlarını unutmadı

SİİRT (AA) - Siirt'te hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarını besledi.

Siirt Belediyesinin öncülüğünde gönüllüler, Güres Caddesi'nden başlayarak Siirt Devlet Hastanesi ve Kooperatif Mahallesi civarındaki alanlarda sokak hayvanlarına yem verdi.

Kedi ve köpekleri elleriyle besleyen Siirt Hayvan Hakları Koruma Derneği üyesi hayvanseverler, yaralı ve sakat olanları tedavileri için ekiplerin kontrolünde Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yönlendirdi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Veterineri Veysel Sabri Oktay, haftanın 4 günü hayvanlara yem verildiğini söyledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla dernek gönüllüleriyle böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Birçoğu aç ve susuz olan kediler için de yem bıraktık. Hayvanlar soğuktan etkilendikleri gibi yazın da sıcaktan olumsuz etkilenebiliyor. Araç çarpması sonucu yaralanmış bir köpeği de tedavi altına aldık. Gönüllülerimiz hem hayvanların karınlarını doyurdu hem de şefkat gösterdi. Önümüzdeki günlerde de sokak hayvanlarına yönelik çeşitli çalışmalarımız gerçekleşecek."

- "İnsanlar gibi şefkate muhtaçlar"

Gönüllülerden Esma Yıldız da sokak hayvanlarının gıda ihtiyacına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Herkes bir kap su ve bir avuç yemi sokak hayvanlarına çok görmemeli. Sokak hayvanları da insanlar gibi şefkate muhtaçlar. Gezdiğimiz caddelerde yem verdiğimiz hayvanların çoğu aç ve susuzdu. Herkesi sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya bekliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu
Siyaset

CHP'den skandal 'Karabağ' bildirisi! Ermenistan sivilleri vururken 'gık'ları çıkmıyordu

CHP'de Canan Kaftancıoğlu ve Selin Sayek Böke'ye yakınlığıyla bilinen İlhan Cihaner'in "Gelecek İçin Biz" grubu Azerbaycan'ın harekete geçme..
Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı
Gündem

Başkan Erdoğan'ı tehdit etmişti! Yeni Akit, Gökhan Yavuzel'in skandal görüntülerine ulaştı

Yeni Akit, yayınladığı bir video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden sözde yazar Gökhan Yavuzel'in terör örgütü PKK'nın der..
Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz
Gündem

Türkiye'den son dakika açıklaması: Her an müdahale edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG'nin provokasyonları nedeniyle Suriye'ye müdahale edebileceklerini söyledi...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay