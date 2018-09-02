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Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristler saldırı hazırlığı yapmış

Geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerin, bölgedeki belediye başkan vekilleri ile AK Partili yöneticilere saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 22:56
Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristler saldırı hazırlığı yapmış

Siirt'te 17 Ağustos'ta biri yaralı, etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine silahlı saldırıyı gerçekleştiren teröristler olduğu ve belediye başkan vekilleri ile AK Partili yöneticilere saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, 17 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesinin Herekol Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 4" operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerin, karıştıkları olaylara ilişkin araştırma yapıldı.

DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar sonucu, sözde Herekol Cephe Hareketli Takım Komutanı "Aras Herekol" ile "Suikastçi Bawer Kelkeli" ve yaralı olarak etkisiz hale getirilen "Haki Herekol" kod adlı teröristlerin suç dosyası kabarık çıktı.

Teröristlerin, Herekol Dağı eteklerindeki Cemikari Yaylası bölgesinde petrol arama faaliyetlerini sürdüren TPAO çalışanlarının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine farklı tarihlerde 3 kez silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığınca belediye başkan vekili olarak görevlendirilenlere yönelik saldırı hazırlığı yapan teröristlerin, ayrıca Siirt merkez ile Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde AK Partili yöneticilere de saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 22:56
  1. Siirt
  2. Terörle Mücadele

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