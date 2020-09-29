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Aktüel Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 5'e yükseldi
Aktüel

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 5'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 10:49:42 -
Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 5'e yükseldi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Böylelikle Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükselmiştir." ifadesine yer verildi.

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