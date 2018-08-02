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Siirt’te elektrik çarpması sonucu 2 kişi öldü

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde elektrik çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:02
Siirt’te elektrik çarpması sonucu 2 kişi öldü

Pervari’nin Yağcılar ilçesindeki evinin damında yüksek gerilime kapılan Kasım İzge, helikopterle kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzge’nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Aynı gün Şirvan ilçesi Kilis köyü yakındaki Botan Çayı’nda jeneratörle balık avlayan Basri Korkulu akıma kapıldı. Sudan çıkarılan Korkulu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:02
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