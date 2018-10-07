Siirt'te ekmeğin gramajı düşürüldü

Siirt'te ekmeğe 250 gram olan ekmeğin gramajı 200 grama düşürüldü.

Siirt Fırıncılar Odası, son dönemde un, odun, işçi gibi artan maliyet karşısında ekmek fiyatlarına yeni düzenleme getirdi. Tepki çekmemek için ekmek fiyatlarını yükseltmek yerine 250 gramdan satılan bir adet somut ekmeği, yeni uygulamayla 200 grama düşürüldü.

Böylece ekmeğe yüzde 25 dolayında zam yapıldı.