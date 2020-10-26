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Aktüel Siirt'te DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı
Aktüel

Siirt'te DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:59:17 -
Siirt'te DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E.C'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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