Siirt'te büyük operasyon: Tam 11 bin paket ele geçirildi!

Siirt'te bir iş yerine yönelik yürütülen operasyonda 11 bin 110 paket kaçak sigara piyasaya sürülmeden ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 kişi yakalandı

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 11 bin 110 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 kişi yakalanırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.