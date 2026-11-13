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Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

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Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un 5. maçında Belçika’ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı’nın tek golünü kaydeden Arda Güler, attığı muhteşem frikik golüyle dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Belçika’ya 2-1 mağlup oldu. Millilerin tek golü 20. dakikada Arda Güler’den geldi. Güzel bir frikik golüyle kırmızı-beyazlıları öne geçiren Arda’nın bu golü Avrupa basınında da geniş yankı buldu. Özellikle İspanya basını, Real Madrid forması giyen ay-yıldızlı oyuncuya övgüler dizdi.

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Foto - Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

Marca: İspanyol Marca gazetesi Arda Güler’in golünü "olağanüstü" olarak değerlendirirken, "Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı muhteşem golü hatırlattığı" belirtildi. Mundo Deportivo: Mundo Deportivo da "Van Bommel’in Belçika’sı Arda Güler’in şaheserini geçersiz kıldı" başlığını kullandı. Haberin devamında, "Real Madrid’li Arda Güler, muhteşem bir serbest vuruşla takımını öne geçirdi, ancak De Bruyne ve De Ketelaere’nin golleri Van Bommel’in takımının geri dönmesini ve kazanmasını sağladı" ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

AS: Bir diğer İspanyol gazetesi AS ise golü, "Türkiye’nin yıldızının David Beckham tarzı inanılmaz vuruşu" olarak değerlendirdi. HLN: Belçika basını da Arda’nın golünü överken, golün Türkiye’nin kazanmasına yetmediği vurgulandı. HLN gazetesi, Arda Güler’in olağanüstü vuruşunun soğuk duş etkisi oluşturduğunu, "Kaleci Senne Lammens, Türk oyuncunun muhteşem vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı" sözleriyle anlattı. Nieuwsblad: Nieuwsblad gazetesinde ise Arda Güler’in 21 yaşında olduğu ve şimdiden milli takımın lideri konumunda bulunduğu belirtildi. Haberde, "25 metreden gönderdiği muhteşem serbest vuruşla prestijini ve ağırlığını daha da artırdı" denildi.

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Foto - Arda Güler manşetleri süsledi! Sanat gibi gol dünya basınında

A Bola: Arda Güler’in golüne Portekiz gazetesi A Bola da yer verdi. "Çok uzak mesafeden Lammens’e hiçbir şans tanımayan, ustaca" yorumu yapılırken, "Bu dünyadan olmayan muhteşem bir gol" cümlelerine yer verildi. Footmercato: Fransız Footmercato ise "Güler’e rağmen Türkiye, Belçika’ya yenildi ve B Ligi’ne düştü" başlığını kullandı.

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