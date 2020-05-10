  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt’te Botan Çay’ına giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Siirt’te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:03:12 -
Siirt’te Botan Çay’ına giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Siirt’te serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan genç boğuldu.


Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi Engin köyü yakınlarındaki Botan Çayı’na arkadaşlarıyla serinlemek için giren Mustafa Göçer (17), akıntıya kapılarak boğuldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri Botan Çayı’nda arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Göçer’in cansız bedeni, köye yakın yerde suda bulundu. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı