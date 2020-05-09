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Aktüel

Siirt'te bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-09 00:59:13 -
Siirt'te bir köy karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çetinkol köyünde Kovid-19 testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyde 21 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, köydeki vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

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