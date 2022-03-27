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Yerel Siirt'te bir evde patlama!
Yerel

Siirt'te bir evde patlama!

Siirt'te evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 18:03:00 -
Siirt'te bir evde patlama!

Edinilen bilgiye göre, Merkez Alan Mahallesi 1625. Sokak'ta iki katlı müstakil evin mutfağında tüpten sızan gaz sonucu patlama meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, Azize E. ve oğlu Orhan E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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