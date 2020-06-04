  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Siirt'te bir belde ve köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:20:05 -
Siirt'te bir belde ve köy karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde bir belde ve köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesi ve Şirvan ilçesinin Pirinçli köyünde koronavirüs testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca belde ve köyün 14 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı