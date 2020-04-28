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Aktüel

Siirt’te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

Siirt kent merkezinden 3 kilometre uzakta bulunan Pervari, Şirvan ve Tillo ayrımındaki yolda yoğun yağış nedeni ile çökme meydana geldi.

2020-04-28 12:49:40 -
Siirt’te aşırı yağışlar nedeni ile asfalt yol çöktü

Siirt kent merkezinden 3 kilometre uzakta bulunan Pervari, Şirvan ve Tillo ayrımındaki yolda yoğun yağış nedeni ile çökme meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Pervari, Şirvan ve Tillo yol ayrımında asfalt yolun bir kısmı, sağanak yağış nedeniyle çöktü. Çökme sırasında yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önledi. İlçelere giden yolun sol şeridi trafiğe kapatılırken, ekiplerin yolu onarmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

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