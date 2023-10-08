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Yerel Siirt'te 3 gündür haber alınamıyordu! Cesedi bulundu
Yerel

Siirt'te 3 gündür haber alınamıyordu! Cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-08 14:49:00 -
Siirt'te 3 gündür haber alınamıyordu! Cesedi bulundu

Siirt’te 3 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni Botan Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgilere göre, Siirt’te 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çakaz'ın (39) ailesi kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışmalara başladı. Bugün, Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında bir ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen ekipler, sarp kayalık alanda cesede ulaştı. Yapılan kontrollerde cesedin Çakaz'a ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş soruşturma başlatıldı.

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