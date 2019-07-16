Siirt'te 2 ayrı trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Siirt'te meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.16 Temmuz 2019 Salı 11:26
H.H.İ. yönetimindeki otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Faraç Dede'ye (55) çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Dede, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dede, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mahfuz Yakut'un kullandığı otomobil de Siirt-Tillo kara yolunda devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Yakut ve 9 yaşındaki Halime Yakut, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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