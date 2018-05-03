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Siirtli gençlerden görme engelli vatandaşlara 'sensörlü baston'

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, görme engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi" kapsamında sensörlü baston tasarladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:20
Siirtli gençlerden görme engelli vatandaşlara 'sensörlü baston'

Okulda düzenlenen fuarın açılışına Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Okul Müdürü İdris Yolbaş, öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 25 projeyi sergilediklerini söyledi.

Çok ilginç projelerin de sergide yer aldığını ifade eden Yolbaş, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

 

SENSÖRLÜ BASTON PROJESİ

Proje koordinatörü ve kimya öğretmeni İsmet Kudekli, hayatı kolaylaştıracak projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Görme engelli vatandaşlar için tasarlanan sensörlü baston hakkında bilgi veren Kudekli, bu bastonun engellilerin hayatını kolaylaştıracağını dile getirdi.

''İLERLEYEN ZAMANLARDA KAPSAMI GENİŞLEYECEK''

Kudekli, bastonun herhangi bir engel karşısında uyardığını ifade eden Kudekli, şunları kaydetti:

"Bu proje, görme engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele çarpmadan daha rahat yürüyebilmeleri adına tasarlanmış bir projedir. Bizim yaptığımız projede 50-60 santimetrelik bir mesafede engelle karşılaştığında görme engelli vatandaşımız uyarılıp, engele çarpmadan ortamdan uzaklaşabilmektedir. Tamamen engele tasarlanmış bir projedir. Bu proje ilerleyen zamanlar çukur, yükselti gibi farklı boyutlardaki engellere tasarlanacak şekilde düzenlenebilir."

Kudekli, proje park sensörü üzerine kurulduğu için maliyetinin yaklaşık 200 lira civarında olduğunu, seri üretim yapılması durumunda maliyetin çok daha düşük olacağını vurguladı.

Projede yer alan öğrencilerden Esra Tekçe de 2 ay üzerinde çalıştıkları projede baston, park sensörü, yapıştırıcı ve pil kullandıklarını anlattı.

Görme engelli bir vatandaşı gördükten sonra böyle bir projenin aklına geldiğini anlatan Tekçe, "Öğretmenime bildirdim o da mantıklı bir şey olduğunu söyledi. Bu şekilde projeye başladık." dedi.

Öğrencilerden Kevser Honaz da projeyi tamamen engellilere yönelik olduğunu belirtti.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktaran Honaz, "Görme engellilerin hayatları boyunca karşılaştıkları zorlukları araştırarak bu işe başladık. Öncelikle bu baston, görme engellilerin kullandığı baston üzerine takılmış otomobil park sensörüdür. Bu sensör, engellere karşı ötüyor. Bu da görme engellileri tehlikelere karşı koruyor." dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:20
  1. Siirt
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  3. sensörlü baston

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