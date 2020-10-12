  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Siirtli gençler 10 yaşındaki Abdullah'ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi
Aktüel

Siirtli gençler 10 yaşındaki Abdullah'ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:31:15 -
Siirtli gençler 10 yaşındaki Abdullah'ın bisiklet hayalini gerçekleştirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te, Umut Sende Topluluğu üyeleri, bir çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Topluluk üyeleri, bisikleti olmayan 10 yaşındaki Abdullah Turhan'a sürpriz yaptı.

Evinden alınan Abdullah'ı, daha önce süsledikleri bir parka götüren gençler, palyaço ve Mickey Mouse kostümü giyerek, aldıkları bisikleti hediye etti.

Parkta süslenmiş bisikletle tur atan Abdullah'ın sevinci yüzüne yansıdı.

Topluluk üyeleri, daha önce de bir simitçi çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, çocuklara umut olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor
Dünya

Aliyev'den gündemi altüst edecek açıklama: Rusya yapıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi bozan saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahland..
Ermenistan'dan küstah çıkış
Dünya

Ermenistan'dan küstah çıkış

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gerilim sürerken Erivan yönetimi akılalmaz yalanlarını sürdürüyor.
Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı
Gündem

Sonuçlar belli oldu! KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlere yüzde 55'e yakın katılım oldu. ..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay