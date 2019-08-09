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Siirtli engelli yüzücüler Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular haftanın 5 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:55
Siirtli engelli yüzücüler Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bedensel ve işitme engellilere yönelik yüzme kursuna katılan sporcular haftanın 5 günü antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.


Önümüzdeki aylarda yapılacak olan Bedensel ve İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerine çok iyi hazırlandıklarını belirten Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Halil Taş, şampiyonaya şimdiden hazırlandıklarını, emeklerinin karşılığını yapacakları başarılarla edeceklerini söyledi. Taş, “Bedensel ve İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı aynı zamanda bu kulüpte de yüzme antrenörlüğü yapmaktayım. Daha önceki Türkiye şampiyonasında düştüğümüz hataya düşmek istemiyoruz. Şimdiden olabilecek Türkiye şampiyonasına en iddialı bir şekilde hazırlanmaktayız. Buradan Türkiye şampiyonasına katılıp Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz. Bunu yapacak güçteyiz Allah’ın izni ile başaracağız” dedi.



“Bayrağımızı göndere çekip dalgalandırmak istiyoruz”


Hedefinin Türkiye şampiyona olmayı planladığını belirten Şan Erten adlı sporcu, hocalarının verdiği bilgileri hem pratik hem de teorik olarak uygulayarak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Erten, “Önümüzdeki aylarda yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hocamızla birlikte çok sıkı bir tempoyla çalışmaktayız. Her gün buraya gelip önümüzdeki aylarda yapılacak olan Türkiye şampiyonasına şimdiden hazırlanmaktayız” diye konuştu.


Bekir Özdeniz adlı sporcu ise, “Burada belirli günlerde antrenmanlarımızı yapıyoruz. İnşallah bu seferki hedefimiz yapılacak Türkiye şampiyonasında takım halinde birinciliğe yerleşip milli takıma girmek ve uluslararası mücadelede Türk bayrağımızı göndere çekmektir” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:55
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