0553 313 94 23

Siirtli arıcılar "propolis" üretimine yöneliyor

"Güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğu" gerekçesiyle son yıllarda yoğun talep gören propolis, arıcılar için ek gelir kaynağı oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Siirtli arıcılar "propolis" üretimine yöneliyor

Arıların, bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları, "güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip olduğu" gerekçesiyle son dönemde yoğun talep gören propolis, arıcılar için ek gelir kaynağı haline geldi.

Siirt'te talep üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Genç Çiftçi Projesi kapsamında arıcılara son 3 yılda 4 bin 858 propolis ızgarası hibe edildi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, propolisin yeni tanınmaya başladığını belirterek, bin 300 üyelerinden 50'sinin propolis üretimine yöneldiğini söyledi.

Propolisin toplanması ve işlenmesine yönelik GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunmak üzere proje hazırlayacaklarını aktaran Efe, şunları kaydetti:

"Toplanması zahmetli olduğu için arıcılar tarafından pek ilgi görmüyordu. Ancak yoğun talep olunca arıcılar propolise yöneldi. Siirt'te şu anda 50 arıcı çeşitli tuzaklarla propolis topluyor. Birlik olarak üreticilere yeni bir gelir kapısı sağlayacağına inandığımız için propolis, polen ve arı sütü üretimi, işlenmesi, pazarlanmasına yönelik bir proje hazırlıyoruz."

"Talep artınca arıcılar da üretmeye başladı"

Siirt Bal Üreticiler Birliği Başkanı Nezir Çetin de Ankara ve İstanbul'dan propolise talep olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Daha önce bilinmediği için arıcılar tarafından pek önemsenmiyordu. Ancak son birkaç yıldır ürüne talep artınca arıcılar da üretmeye başladı. Biz de bunları arı üreticilerinden temin ederek talep edenlere satıyoruz. Arıcıların topladığı ham haldeki propolis daha sonra işlenerek damla haline getiriliyor."

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Veteriner Fakültesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cahit Özcan da merkezde bal, arı sütü, polen ve propolis üzerinde çeşitli araştırma ve deneme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Özcan, propolisi, arının kovanda giriş deliğini daraltmak ve kovanın temizliğini korumak amacıyla yaptığını kaydetti.

Kovan giriş deliklerinde veya farklı yerlerinde arıların stoklamış oldukları propolisi üreticilerin kazıyarak topladığını aktaran Özcan, "Kazıma yöntemiyle toplanan ürünün miktarı çok düşük olmaktadır. Eğer büyük bir üretim sağlanmak isteniyorsa propolis tuzaklarıyla hasat yapılması gerekiyor" dedi.

"Kilogramı 200 liraya satılıyor"

Özcan, üreticilerin önemli gelir sağlayabileceği bu ürünün ham haliyle tüketilmediğine işaret ederek, "Daha çok etil alkol karışımıyla damla haline getiriliyor. Her kovanda çok az üretiliyor. Kilogramı 200 liraya satılıyor. Bal üreticilerimize arı sütü, polen ve propolis üretimi için Siirt Üniversitesi olarak her türlü teknik destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Propolis satın alan Nizam Dayan ise "Mide rahatsızlığına iyi geldiği için alıyorum. Ham haliyle alıp çeşitli ürünlerle karıştırıp kullanıyoruz" dedi.

Murat Cafer Korkmaz ise propolisin polen ve arı sütünden daha faydalı olduğunu ileri sürerek, bağışıklığı güçlendirdiği için tükettiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Arılar
  4. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
  5. Siirt
  6. Genç Çiftçi Projesi
  7. Propolis
  8. Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe
  9. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
  10. Siirt Bal Üreticiler Birliği Başkanı Nezir Çetin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem’den Rektör Aldemir’e ziyaret
    1. ADÜ Teknokent Müdürü Doç. Dr. Cemal..
    2. Köprülerden geçişe zam yok
    3. İşten çıkmak için yaptığı plan,..
    4. Antalya’da safari kazası: 8 turist..
    5. Bitkin düşen ebabil kuşları tedavi..
    6. Antalya'da trafik kazaları: 7 yaralı
    7. "Araban Baklavası" tezgahtaki yerini..
    8. Çaykur Rizespor, Atakan Akkaynak'la..
    9. Altın fiyatları
    10. Fadıloğlu, pazar esnafını ziyaret etti
    11. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    12. Piyasalar rahatladı sıra memur ve..
    13. Madımak olayında hayatını kaybedenler..
    14. Muğla İŞKUR’dan örnek hizmet binası
    15. 40 bisikletli bisiklet kültürünü..
    16. Boydak Holding’den Başkan Öztürk’e..
    17. Ayazma ve Hoşdere konutları da tamam
    18. FETÖ'nün futbol yapılanması davası
    19. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    20. “Desteğin devam etmesini bekliyoruz”
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz