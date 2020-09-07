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Aktüel Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralı Onat'ın ailesini ziyaret etti
Aktüel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralı Onat'ın ailesini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:43:34 -
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralı Onat'ın ailesini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan Hamit Onat'ın ailesini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile geldiği Pervari ilçesinin Doğan köyünde baba Ömer Onat'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayın, dün köyün kırsalında meydana geldiğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan Hamit Onat kardeşimiz, güvenlik güçlerimize haber verilmesiyle askeri helikopterle Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Onat tedavi altına alındı. Yaralı kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Terör örgütünün bir kez daha sivil vatandaşı hedef alarak hain ve alçak yüzünü gösterdiğini vurgulayan Hacıbektaşoğlu, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Doğan köyün üs bölgesinde görev yapan askerleri ziyaret etti.

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