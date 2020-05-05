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Aktüel

Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemi ile konut satışı yapıldı

Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemiyle konut satışı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:17:27 -
Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemi ile konut satışı yapıldı

Siirt Tapu Müdürlüğünde ilk defa video konferans yöntemiyle konut satışı gerçekleştirildi.


Siirt merkez Kooperatif Mahallesinde bulunan dairenin sahibi Adana Sarıçam Tapu Müdürlüğüne başvuru yaparak dairesini Siirt’te bulunan alıcısına satmak istediğini belirtti. Satıcı Adana Sarıçam Tapu Müdürlüğünde, alıcı ise Siirt Tapu Müdürlüğünde hazır bulundu. Sarıçam Tapu Müdürlüğünde bulunan satıcı, video konferans yöntemi ile online olarak Siirt’teki dairesini Siirt Tapu Müdürlüğünde bulunan alıcısına sattı.


Siirt Tapu Müdürü Ali Sevinçli, işlemin korona virüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde gerçekleşmesinin önemini vurguladı. Sevinçli, vatandaşlara kaliteli, hızlı ve etkin bir hizmet anlayışı ile hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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