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Siirt polisi drone ile "evde kalın" çağrısı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 10:52:41 -
Siirt polisi drone ile "evde kalın" çağrısı yaptı

SİİRT (AA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında drone ile "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kent merkezinde ekip araçlarıyla vatandaşları Kovid-19'a karşı uyaran ekipler, yeni bir uygulama başlattı.

Maskesiz dışarıya çıkılmasının yasaklandığı kentte, maske takmayan vatandaşlar drone ile tespit edilip uyarılıyor.

Caddelerde havalanan droneden, "Konuşan Siirt İl Emniyet Müdürlüğü polis drone'u. Koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." şeklinde anonslar yapılıyor.

Öte yandan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Güres ve Aydınlar caddelerinde alınan tedbirleri inceledi.

Atik, sohbet ettiği vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda ikaz etti.

Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal hareketliliği azaltmak için ek tedbirlerin alınacağını aktaran Atik, polis ve belediye zabıta ekiplerine denetimlerin artırılması talimatı verdi.

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