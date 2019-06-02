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Siirt lise taban puanları 2019 Siirt lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Siirt lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

02 Haziran 2019 Pazar 11:52
Siirt lise taban puanları 2019 Siirt lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Siirt lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte bursa lise yüzdelik dilimleri 2019.

MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen LisesiFen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / Siirt Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERKEZ / İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

Lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:52
  1. Siirt Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  2. Siirt Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  3. Siirt Liseleri Kontenjanları 2019
  4. Siirt liselerin en küçük puanları 2018
  5. Siirt Anadolu Liseleri Kontenjanları
  6. 2018 2019 Siirt Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  7. Siirt Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  8. Siirt Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Siirt Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Siirt İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Siirt Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Siirt Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Siirt Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  14. Siirt Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  15. Siirt Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  16. Siirt Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Siirt Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  18. siirt sağlık lisesi taban puanları
  19. siirt fen lisesi kontenjanı
  20. van erciş lise puanları
  21. medipol 2016 taban puanları
  22. van tuşba fen lisesi taban puanı
  23. siirt atatürk anadolu lisesi taban puanı 2019

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