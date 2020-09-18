Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

SİİRT (AA) - Misli.com 3. Lig 4. grup takımlarından Siirt İl Özel İdaresi Spor'da 8 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, pazar günü oynanması planlanan Bayrampaşa maçı öncesi teknik heyet, idareci ve futbolculara Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

"Kovid-19 PCR test sonucunda 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır. Diğer kalanların da temaslı olmalarından dolayı 10-14 gün arası spor tesisimizde izolasyona alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, 20 Eylül'de oynanacak olan Bayrampaşa- Siirt İl Özel İdaresi Spor ve 26 Eylül'de Siirt'te oynanacak olan İl Özel İdare Spor-Karbel Karaköprü Belediye Spor maçlarının mücbir sebepten dolayı ertelenmesi için TFF Başkanlığına müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle sporcularımızın tesisten çıkmaları yasaklandığı gibi tesisimize dışarıdan herhangi bir birey ve grubun gelmesi de yasaklanmıştır." denildi.