Siirt Havalimanı ne zaman açılacak 2019 2 yıl önce alt yapı, teknik ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle uçuşa kapatılan Siirt Havalimanı’nın yeniden açılış tarihi son dakika belli oldu. Peki Siirt Havalimanı ne zaman açılacak?

2 yıl önce alt yapı, teknik ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle uçuşa kapatılan Siirt Havalimanı’nın yeniden açılış tarihi son dakika belli oldu. Peki Siirt Havalimanı ne zaman açılacak? Siirt Valisi Ali Fuat Atik, teknik altyapı, pist uzatma ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçağın test uçuşlarını izledi. Siirt Havalimanı Müdürü Necati Algül ve görevli pilotlardan bilgi alan Fuat Atik, daha sonra basın mensuplarıyla test uçuşuna katıldı. Atik, 2 yıl önce uçuşa kapatılan havalimanına, test uçuşlarının tamamlanmasının hemen ardından bu ay içerisinde Türk Hava Yollarının sefer düzenleyeceğini söyledi.

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