Siirt Evren mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi: Siirt Evren TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu

TOKİ Siirt Evren mahallesi kura sonuçları hak sahipleri merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Siirt Evren mahallesi konut kura çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:

Burhan Tanboğa

Nesim Bütünlük

Sibel Sağlam

Meral Uzun

Şehristan Beytekin

Adnan Cengiz

Emine Sain

Nizam Yavuz

Rıza Çekmek

Ekrem Yiğit

Şaban Bakır

Cihat Ay

Sema Sağır

Veysi Şahin

Abdullah Şehitoğl

Ali İhsan Sayin

Pınar Denizhan

Abdulkadir Tektaş

Semra Asan

Rıdvan Yürek

Fahri Can Yüzer

Mahzun Kurt

Burak Çekin

Murat Kurt

Salih Doroğlu

Güli Çetin

Doğan Dündar

Zeynep Palamut

Yahya Cellek

Dudu Cezlan

Veysel Oğuzaslan

Kardelen Kilis

Mahmut Aydın

Ebubekir Özlük

Sevim Hazar

Zafer Botan Toprak

Bahar Tanık

Aziz Nursaçan

Muğsittin İmaç

Halil İbrahim Varol

Dilber Filik

Gönül Gök

Veysel Şenses

Sakine Arslan

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın