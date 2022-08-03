Siirt Evren mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi: Siirt Evren TOKİ kura sonuçları 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonucu
Siirt Evren mahallesi TOKİ kura sonuçları isim listesi hak sahipleri tarafından bir hayli sorgulanıyor. TOKİ Siirt Evren Mahallesi kura sonuçları 2+1 139 konut ve 3+1 21 konut için 821 adet başvuru yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Evren mahallesi Siirt TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Siirt Evren mahallesi kura çekiliş sonuçları isim listesi!
TOKİ Siirt Evren mahallesi kura sonuçları hak sahipleri merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye kapsamında TOKİ Siirt Evren mahallesi konut kura çekilişi yapıldı. İşte TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
TOKİ Siirt Evren mahallesi 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları:
Burhan Tanboğa
Nesim Bütünlük
Sibel Sağlam
Meral Uzun
Şehristan Beytekin
Adnan Cengiz
Emine Sain
Nizam Yavuz
Rıza Çekmek
Ekrem Yiğit
Şaban Bakır
Cihat Ay
Sema Sağır
Veysi Şahin
Abdullah Şehitoğl
Ali İhsan Sayin
Pınar Denizhan
Abdulkadir Tektaş
Semra Asan
Rıdvan Yürek
Fahri Can Yüzer
Mahzun Kurt
Burak Çekin
Murat Kurt
Salih Doroğlu
Güli Çetin
Doğan Dündar
Zeynep Palamut
Yahya Cellek
Dudu Cezlan
Veysel Oğuzaslan
Kardelen Kilis
Mahmut Aydın
Ebubekir Özlük
Sevim Hazar
Zafer Botan Toprak
Bahar Tanık
Aziz Nursaçan
Muğsittin İmaç
Halil İbrahim Varol
Dilber Filik
Gönül Gök
Veysel Şenses
Sakine Arslan
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın