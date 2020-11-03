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Gündem Şii liderden çarpıcı Macron çıkışı! "Haçlıların Kudüs'e girmesiyle..."
Gündem

Şii liderden çarpıcı Macron çıkışı! "Haçlıların Kudüs'e girmesiyle..."

Şii lider Subhi Tufeyli, İslam'a savaş açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu, Kudüs'ü işgal eden Haçlılara benzetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:02:00 - 2020-11-03 15:29:00

 yeniakit.com.tr 

Şii lider Subhi Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un izlediği saldırgan politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron’un İslam karşıtlığı hakkında konuşan Tufeyli, Fransız cumhurbaşkanının Suriye’de bir katliam yaptığını, bunun da tıpkı Haçlıların Kudüs’te yaptığı katliam gibi olduğunu söyledi.

Tufeyli, “Bizler eskiden beri gerçek bir savaşın içindeyiz. Macron, Muarrat al-Numan'da (Suriye'de bir şehir) çocukları katlettiğinde ve insanlarımızı bu şehirde doğradığında tıpkı haçlıların Kudüs-ü Şerif'e girdiklerinde yaptıklarının aysını yaptı. Hz. Ömer'in Kudüs'e girişi ile haçlıların girişi arasındaki fark, Macron ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Ümmet-i Muhammed arasındaki fark gibidir. İki farklı kutup.” ifadelerini kullandı.

Tufeyli'nin tercüme edilmiş videolu konuşması, "Tecrübe ve Tavsiye Pazarı / Ahmet Ziya Hoca" isimli YouTube kanalı tarafından yapılmıştır.

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız
Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

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Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

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Yorumlar

Alparslan 1071

Tüm haçlı ve siyonistlerin gerçek yüzlerinin bütün islam alemince bu şekilde görebilmelesini diliyorum. Onların Müslümanlarca dost edinmemeleri emrolunmadı mı zaten? Müslüman müslümanla kardeştir, kardeş olmak zorundadır, aksi halde iki taraftan birinde bir sorun var demektir. Onlarla dost olmaktansa aralarındaki sorunları çözmelidir müslümanlar, bir olmalı iri olmalı diri olmalıdırlar!!!!
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