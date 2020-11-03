Şii liderden çarpıcı Macron çıkışı! "Haçlıların Kudüs'e girmesiyle..."

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Şii lider Subhi Tufeyli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un izlediği saldırgan politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Macron’un İslam karşıtlığı hakkında konuşan Tufeyli, Fransız cumhurbaşkanının Suriye’de bir katliam yaptığını, bunun da tıpkı Haçlıların Kudüs’te yaptığı katliam gibi olduğunu söyledi.

Tufeyli, “Bizler eskiden beri gerçek bir savaşın içindeyiz. Macron, Muarrat al-Numan'da (Suriye'de bir şehir) çocukları katlettiğinde ve insanlarımızı bu şehirde doğradığında tıpkı haçlıların Kudüs-ü Şerif'e girdiklerinde yaptıklarının aysını yaptı. Hz. Ömer'in Kudüs'e girişi ile haçlıların girişi arasındaki fark, Macron ile Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve Ümmet-i Muhammed arasındaki fark gibidir. İki farklı kutup.” ifadelerini kullandı.

Tufeyli'nin tercüme edilmiş videolu konuşması, "Tecrübe ve Tavsiye Pazarı / Ahmet Ziya Hoca" isimli YouTube kanalı tarafından yapılmıştır.