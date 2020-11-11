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Gündem SİHA'larla ilgili çarpıcı sözler!
Gündem

SİHA'larla ilgili çarpıcı sözler!

Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan, Türkiye'nin milli ve bağımsız savunma sanayii hamlesinin meyvelerinden SİHA'larla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:07:00 -
SİHA'larla ilgili çarpıcı sözler!

Dünyaca ünlü dergi Forbes'dan, Türkiye'nin milli ve bağımsız savunma sanayii hamlesinin meyvelerinden SİHA'lara övgü geldi. Türkiye’nin İHA/SİHA üretiminde gösterdiği başarının kaleme alındığı Forbes'da Bayraktar TB2’nin muadillerine göre çok daha iyi olduğu bildirildi ve Türk İHA/SİHA’larının Suriye ve Libya’dan sonra Karabağ’da da büyük fark oluşturduğu bildirildi.

Forbes'ın SİHA'larla ilgili dikkat çeken övgülerinin ardından Gazeteci-Yazar ve Stratejist Murat Akan'tan çarpıcı ifadeler geldi.

Akan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türk SİHA’ları dünya harp tarihini değiştiriyor dediğimde, bir dostum 'çok abartıyorsun' demişti! Hiç abartmıyorum, belki birileri farkında değil ama Forbes dergisi rahatlıkla 'Türkiye’nin düşmanlarını zor günler bekliyor' diyebiliyor. Bir gün tüm devletler Türk SİHA’sı alacak." ifadelerini kullandı.

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