SiHA’lara karşı kullanacaklar! İran ile her an anlaşabilirler
Ermenistan, Azerbaycan'ın cephe hattında kullandığı Türk SİHA'larına karşı flaş bir hamleye hazırlanıyor.
Patlama seslerinin şehir merkezlerinden duyulduğu cephe hattında Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Ermenistan ordusunu perişan etti. Dağlık Karabağ'ın güney cephesi tamamen çembere alınırken, Ermenistan ordusu geri çekildi.
Dağlık Karabağ savaşında onlarca köy ve birkaç şehri işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, gece boyunca Ermenistan ordusunu vurdu.
Yerel kaynaklar, Salı gününden bu yana çatışmaların yoğunlaştığı Gubadlı şehrinin kısa sürede geri alınmasının beklendiğini bildiriyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümeninin gece saatlerinde kayıp vererek geri çekildiğini açıkladı.
Bölgede bu gelişmeler yaşanırken Ermenistan'dan bir adım geldi.
3 Hurdad Hava Savunma Füzesi gündemde
Gazeteci Taha Kermani'nin aktardığı habere göre, "Ermenistan Radyosu, İran'ın silah yaptırımının sona erdiğine vurgu yapıp İran'ın "3 Hurdad Hava Savunma Füzesinin" Azerbaycan'ın Türkiye yapımı SİHA'larına karşı iyi seçenek olabileceğini yazdı" dedi.