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Gündem SİHA'lar Kobani'deki PKK'lı teröristleri vurdu
Gündem

SİHA'lar Kobani'deki PKK'lı teröristleri vurdu

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani'de MİT'in tespit ettiği PKK'lı teröristler SİHA'lar tarafından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 17:24:00 -
SİHA'lar Kobani'deki PKK'lı teröristleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türkiye'in güney sınırlarının ötesinde vatan toprağını tehdit eden hain teröristlere göz açtırmıyor.

Bölgeye kapsamlı bir harekatın gündemde olduğu bu günlerde, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

SİHA'lar PKK için havalandı

Bu kez operasyon, birçok sahada başarı kazanan SİHA'larla havadan düzenlendi.

SİHA'lar Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arap'taki (Kobani) hainleri vurmak için havalandı.

MİT tespit etti, SİHA'lar vurdu

MİT'in çalışmaları neticesinde, bölgede YPG/PKK’ya bağlı sözde Sosyal Adalet Konseyi binası önünde, örgüte ait bir araç tespit edildi.

MİT'ten gelen istihbaratın ardından havalanan SİHA'lara vur emri verildi.

Nokta atışı ile üst düzey teröristlerin bulunduğu araç havaya uçuruldu.

Operasyonda hedef tamamen yok edilirken çevreye zarar verildmedi.

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