SİHA’lar kalktı Ermeniler kaçtı

Dağlık Karabağ’ı yıllardır işgal altında tutan Rus destekli Ermenilerin dün sabah erken saatlerde Azerbaycan’a saldırı başlatması, bölgede çatışmaların alevlenmesine neden oldu. Ermenistan ordusu dün sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Azeri köylerine yapılan saldırılar sonucu 5 sivil öldü, 19 sivil de yaralandı. Köylerdeki sivil altyapı da ciddi şekilde hasar gördü.

SİHA’ların görüntüleri paylaşıldı

Rusların kışkırtmasıyla saldırı yapan Ermenilere karşı Azerbaycan ordusu da taarruza geçti. Ermenilere ait birçok askeri nokta ve araç ile birlikte 12 uçaksavar füze sisteminin imha edildiği belirtildi. Cephe hattında 3 ayrı istikamette yapılan operasyonlarda Türk SİHA’larını da kullanan Azeybaycan, Ermeni askeri noktalarının imha görüntülerini görüntüleri paylaştı. SİHA’ların başarısı karşısında Ermenilerin cepheyi bırakıp kaçtığı belirtildi. Azeri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerini ele geçirdiklerini bildirdi. Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik noktalarda kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, kurtarılan köy sayısının 7 olduğunu belirtti. Azerbaycan ve Rusya dışişleri bakanlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Sahada ve masada can Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

İşgalcilere teslim ol çağrısı

Azerbaycan Ordusu, işgal altındaki Ağdere bölgesindeki Ermeni kuvvetlerinin garnizon komutanına, can kayıplarının artmaması için “direnmemeleri ve teslim olmaları” çağrısında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni garnizonunun teslim olduğu takdirde savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yürütüleceğini duyurup, “Aksi takdirde silahlı herkesin etkisiz hale getirileceği” kaydedildi.