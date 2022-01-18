SİHA'lar BAE'nin kalbini vurdu, Arap ülkeleri ayağa kalktı!

Arap ülkeleri, Yemen'deki İran destekli Husi milislerin Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye silahlı insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, yayımladığı kınama açıklamasında güvenlik ve istikrarı tehdit eden her durum karşısında BAE'nin yanında olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı "korkak terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Açıklamada, BAE'nin güvenliğinin, Ürdün'ün güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i arayarak saldırıyı kınadığı ve Ürdün'ün BAE'nin yanında olduğunu ilettiği kaydedildi.

Kuveyt'ten BM Güvenlik Konseyine çağrı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise BM Güvenlik Konseyine "Husi milislerin saldırgan davranışlarına son vermesi ve uluslararası barış ve güvenliği koruması" çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, saldırının BAE egemenliğinin apaçık ihlali olduğunu belirterek, bu eylemlerle mücadelede BAE'nin atacağı tüm adımların desteklendiğini kaydetti.

Lübnan'dan dayanışma mesajı

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yayımladığı yazılı açıklamada, saldırıya karşı BAE ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Eski Lübnan Başbakanı ve Sünni Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri de saldırıyı kınayarak, Arap dünyasının, "Körfez bölgesinin güvenliğini ve halkını koruyan bir duruş sergilemesi ve İran yayılmacılığının durdurulması" çağrısında bulundu.

Yemen Dışişleri Bakanlığı kınama açıklamasında, "Bu saldırı, İran destekli Husilerin, Marib ve Şebve cephelerindeki yenilgilerinin ardından yaşadığı kafa karışıklığı ve hayal kırıklığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı, BAE'li mevkidaşını aradı

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da Bakan Samih Şukri'nin, BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak, saldırıyı kınadığı ve Abu Dabi'ye desteğini ilettiği kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı şiddetle kınayarak, bunu uluslararası normlara ve yasalara aykırı bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa, BAE ve halkına ise güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu.

Irak, Umman, Cezayir, Moritanya ve Fas Dışişleri Bakanlıkları da saldırıyı kınayan açıklamalar yaparak, BAE'nin güvenlik ve istikrarını hedef alan saldırılara karşı Abu Dabi yönetimiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine yönelik İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmişti. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırının sorumluluğunu Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti.

Husilerin açıklamasında, Dubai ve Abu Dabi havaalanları da dahil olmak üzere BAE'ye ait tesislerin, 5 balistik füze ve çok sayıda İHA ile hedef alındığı aktarılmıştı.