SİHA'lar 3 teröristi avladı
Ayn el Arab'ın güneyinde bulunan Edik-tahtik bağlantı yolunda teröristleri taşıyan bir araç SİHA'lar tarafından tam isabetle vuruldu. Öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi..
Sınır ötesinde PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Harekatı hız kesmeden devam ederken, terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor.
3 terörist öldürüldü
Terör örgütü YPG/PKK'lı 3 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi..