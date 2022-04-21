  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem SİHA'lar 3 teröristi avladı
Gündem

SİHA'lar 3 teröristi avladı

Ayn el Arab'ın güneyinde bulunan Edik-tahtik bağlantı yolunda teröristleri taşıyan bir araç SİHA'lar tarafından tam isabetle vuruldu. Öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi..

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:10:00 -
SİHA'lar 3 teröristi avladı

Sınır ötesinde PKK'ya yönelik Pençe-Kilit Harekatı hız kesmeden devam ederken, terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor.

3 terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK'lı 3 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin birinin PKK'nın sözde Kobani Savunma komitesi Eş Başkanı Rohane Kobane olduğu belirtildi..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay