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Gündem SİHA Takım Lideri Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar: 'Yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı'
Gündem

SİHA Takım Lideri Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı! Selçuk Bayraktar: 'Yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı'

İstanbul Genç İHH'nın Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken trafik azasında hayatında kaybeden SİHA takım lideri Uçak Mühendisi Tarık Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:19:00 - 2021-11-28 18:33:58

Bursa'da katılacağı programa giderken, geçirdiği trafik kazası sebebi ile hayatını kaybeden SİHA Takım Lideri Tarık Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

'Yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı'

Cenaze töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu."

Kesekci'nin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'na defnedildi.

İHH'nın yurt dışı faaliyetlerinde gönüllü görev alıyordu

Uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Kesekci, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu. Kesekci, İHH'nin yurt dışı faaliyetlerinde de gönüllü görev alıyordu.

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