SİHA Sezgin iyice azıttı! Gaziantep'teki canlı bomba olayına ilişkin akıl dışı açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Gaziantep'teki canlı bomba olayına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu. Tanrıkulu, yaşanan olaydan hükümeti sorumlu tutarak sokakların karıştırılmak istendiğini ve bunun bir prova olduğunu iddia etti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan canlı bomba olayı ile ilgili Tanrıkulu, TELE 1 televizyonunda akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Hükümeti sorumlu tuttu

Olayın sorumlusunun hükümet olduğunu iddia eden Tanrıkulu, "Yapmaz dediğimiz her şeyi yaptı son 4-5 yılda. Eğer seçime gidiliyorsa okuduğumuz tablo şu; kazanacağı seçime girer. Bunun için de sokağı karıştırmak ister, faili meçhul cinayetler yapmak ister, başka büyük çatışmalar yapmak ister. " diyerek akıl almaz suçlamalarda bulundu.